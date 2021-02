ব্ৰিকছ চেৰপা বৈঠক: সন্ত্ৰাসবাদ,কৃষি,বিজ্ঞানক লৈ আলোচনা

নেচনেল ডেস্ক, 26 ফেব্ৰুৱাৰী: ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰ-ক্ৰমে ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ চেৰপা সকলে বৃহস্পতিবাৰে সন্ত্ৰাসবাদ, কৃষি, বিজ্ঞান আৰু পৰম্পৰাগত ঔষধ আদি বিষয়ত ভাৰতৰ প্ৰাধান্যৰ ওপৰত এক উৎপাদনমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰে ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এই কথা জানিবলৈ দিছে ৷

তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ব্ৰিকছ চেৰপা বৈঠকৰ দ্বিতীয়টো দিনত এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ৷ উল্লেখ্য যে, ব্ৰিকছ হৈছে পাঁচটা উন্নয়নশীল অৰ্থনীতি ক্ৰমে ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাক সংযুক্ত কৰাৰ অৰ্থে নিৰ্ধাৰিত কৰা এক শব্দ ৷ বুধবাৰে তিনিদিনীয়া চেৰপা বৈঠক উদ্বোধন কৰি ভাৰতে ব্ৰিকছৰ অধ্যক্ষতা আৰম্ভ কৰে ৷

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ অনুৰাগ শ্ৰীবাস্তৱে টুইটাৰযোগে সন্ত্ৰাসবাদ, কৃষি, বিজ্ঞান আৰু পৰম্পৰাগত ঔষধ আদি বিষয়ত অনুষ্ঠিত আলোচনাৰ বিষয়ে সদৰী কৰে ৷ টুইটাৰযোগে শ্ৰীবস্তৱে এইবুলি কয়, "Day 2 of the BRICS Sherpas' meeting. BRICS Sherpas held productive discussions on Indian priorities on issues such as Counter-Terrorism, Agriculture, Science, Technology and Innovation and Digital Health and Traditional Medicine."

এই আলোচনাৰ শেষলৈ ভাৰতে এক ফলপ্ৰসু ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰা বুলি জানিবলৈ দি ব্ৰিক্ছ নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ উপ সভাপতি অনিল কিশোৰে অনাগত বছৰটোৰ বাবে বেংকৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখে বুলি শ্ৰীবাস্তৱে টুইটযোগে উল্লেখ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, 19 ফেব্ৰুৱাৰীত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী এচ. জয়শংকৰে সুষমা স্বৰাজ ভৱনত ভাৰতৰ ব্ৰিকছ 2021 ৰ ৱেবচাইট উদ্বোধন কৰিছিল ৷

