আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিব মন কী বাত

নেচনেল ডেস্ক,28 ফেব্ৰুৱাৰী: আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে 2021 বৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো মন কী বাত সম্বোধন কৰিব ৷ দেওবাৰে 11 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠান সম্বোধন কৰিব ৷ টুইটযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷ 11 বজাত সকলোকে অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিবলৈ সাজু থকাৰ বাবে আহ্বান জনাই শনিবাৰে টুইটযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে "Tune in tomorrow at 11 AM. #MannKiBaat," বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৷

15 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে দেশবাসীক কলা, সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটনৰ ওপৰত মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ বছৰৰ দ্বিতীয়টো মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ বাবে সকলোকে মনোভাৱ ব্যক্ত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই টুইটযোগে এটা লিংক শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এইবুলি প্ৰকাশ কৰে যে, "Through inspiring examples, January's #MannKiBaat highlighted diverse topics ranging from art, culture, tourism and agri innovation. Would love to hear more such motivating anecdotes for the programme in February, which will take place on the 28th," ৷

ৰাইজে যাতে হিন্দী অথবা ইংৰাজীত তেওঁলোকৰ বাৰ্তাসমূহ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এটা ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰে ৷ জানুৱাৰী মাহৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দেশবাসীক স্বাধীনতা যোদ্ধা আৰু তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামৰ বিষয়ে লিখিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷ উল্লেখ্য যে, মন কী বাত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ মাহেকীয়া ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান ৷ এই অনুষ্ঠান প্ৰতি মাহৰ় শেষৰটো দেওবাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰা হয় ৷

