আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ বাবে বিশেষ অধিৱেশন সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ

নেচনেল ডেস্ক,3 মাৰ্চ: দেশক আত্ম নিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ়ি তোলাত সহায় কৰাৰ বাবে শিক্ষা, গৱেষণা আৰু দক্ষতা বিকাশ আদি বিভিন্ন বিষয় সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে আজি দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব ৷ অফিচিয়েল টুইটাৰযোগে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালে এই কথা সদৰী কৰিছে ৷

আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত গঢ়াৰ লক্ষেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে প্ৰথমটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্বোধন কৰিব বুলি জানিবলৈ দি পোখৰিয়ালে টুইটযোগে এইবুলি কয়, "Prime Minister will be addressing the inaugural session on 'Harnessing Education, Research and Skill Development for an Atmanirbhar Bharat' on March 3 at 10:30 am" ৷

শিক্ষা নীতিৰ লগতে গৱেষণামূলক কাৰ্যকলাপ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপ আদি সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আলোচনা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, ৰমেশ পোখৰিয়ালে আবেলি 3.35 ত এই আলোচনাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব ৷ টুইটযোগে পোখৰিয়ালে এই কথা জানিবলৈ দিছে ৷

