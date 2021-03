18 মাৰ্চৰ পৰা গুগল Stadiaত উপলৱ্ধ হ’ব জনপ্ৰিয় গেম Terraria

নিউজ ডেস্ক,16 মাৰ্চ: 18 মাৰ্চত ষ্টেডিয়া গুগল ‘Stadia’ত মুকলি কৰা হ’ব জনপ্ৰিয় গেম Terraria ৷ টুইটাৰযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে গুগলে ৷ টুইটোত গুগলে কয়, "Get ready to unleash your imagination! The world will be your canvas when Terraria arrives March 18 on #Stadia,"

2011 চনতে মুকলি পোৱা Terrariaক সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ sandbox উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷ এই গেমটো 2D ত সাজি উলিওৱা হৈছে য’ত খেলুৱৈ সকলে বিভিন্ন ধৰণৰ লুট সাজি লোৱাৰ উপৰিও বিচাৰি উলিয়াব পাৰে ৷

বৰ্তমানলৈকে Steamত প্ৰায় আধা মিলিয়নৰো অধিক লোকে এই গেমটো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আনহাতে, 2020 চনৰ এপ্ৰিল পৰ্যন্ত ইয়াৰ 30 মিলিয়ন কপি বিক্ৰী হৈছে ৷

ইয়াৰ উপৰিও গুগলে চলিত মাহত Stadiaত PixelJunk Raiders, AVICII Invector and PAC-MAN Mega Tunnel Battle আদিৰ উপৰিও প্ৰায় 400 টা নতুনে গেম অন্তৰ্ভূক্ত কৰিছে ৷ এই গেমসমূহ Stadia Pro সদস্যসকলৰ বাবেহে উপলব্ধ হ’ব ৷

বিগত বিৰ্ষত Terrariaই "Journey's End" নামেৰে ইয়াৰ শেষ আপডেট লাভ কৰিছিল ৷ ইয়াত নতুন মাষ্টাৰ মোড, নতুন শত্ৰু আদিৰ সংযোজন ঘটোৱা হৈছিল ৷

শেহতীয়াকৈ Stadiaৰ Director of Games জেক বাচেৰে ‘ম’বাইল চিৰাপ’ৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত জনায় যে, এই প্ৰায়সমূহ গেমেই 2021ৰ ভিতৰতে উপলৱ্ধ হ’ব ৷

