‘ডাৰ্লিং’ ছবিৰে প্ৰযোজক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আলিয়াই

চিটাৰা ডেস্ক, 1 মাৰ্চ: অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাটে মুকলি কৰিলে নিজৰ প্ৰডাকচন হাউচ ‘ইটাৰনেল চানচাইন প্ৰডাকচন’ ৷ অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামযোগে এই কথা ঘোষণা কৰাৰ লগতে কোম্পানীৰ লগ’ শ্বেয়াৰ কৰে ৷

অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে লগ’ শ্বেয়াৰ কৰি লিখে, "And I am so happy to announce... PRODUCTION! Eternal Sunshine Productions. Let us tell you tales. Happy tales. Warm and fuzzy tales. Real tales. Timeless tales,"

বেনাৰ ঘোষণাৰ কেইটামান মুহুৰ্তৰ পিছতে আলিয়াই প্ৰযোজক হিচাপে নিজৰ প্ৰথমখন ছবিৰ ঘোষণা কৰি অনুৰাগী সকলক আচৰিত কৰি দিয়ে ৷ "This one's special! 😊♥️ Announcing #Darlings, my first ever production under @eternalsunshineproduction, in association with my fav @iamsrk’s @redchilliesent! Starring the amazing @shefalishahofficial, @itsvijayvarma, @roshan.matthew Directed by @jasmeet_k_reen & produced by @gaurikhan, @_gauravverma,"

উল্লেখ্য যে, আলিয়া ভাটৰ প্ৰডাকচন হাউচৰ বাতৰি 2019 বৰ্ষতে প্ৰচাৰ হৈছিল যদিও এই সন্দৰ্ভত কোনো স্পষ্টীকৰণ প্ৰকাশ কৰা নাছিল অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

