মাতৃ হোৱাৰ পথত শ্ৰেয়া ঘোষাল

চিটাৰা ডেস্ক,4 মাৰ্চ: অতি সোনকালে মাতৃত্বৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিব কণ্ঠশিল্পী শ্ৰেয়া ঘোষালে ৷ বৃহস্পতিবাৰে শিল্পী গৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামযোগে অনুৰাগীসকলক এই সুখবৰৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ লগতে শ্বেয়াৰ কৰে গৰ্ভাৱস্থাৰ এখন ফটো ৷

নীলা আৰু সেউজৰঙী সাজৰ সৈতে নিজৰ ফটোখন প'ষ্ট কৰি শ্ৰেয়াই জনাই যে অতি সোনকালেই শিশু শ্ৰেয়াদিত্য পৃথিৱীলৈ আহি আছে ৷ স্বামী শিলাদিত্যৰ সৈতে এই খবৰটো সকলোকে দিবলৈ পাই তেওঁ নিজকে সুখী অনুভৱ কৰে ৷ তদুপৰি শ্ৰেয়াই সকলোৰে আশীষ বিচাৰে ৷ ইনষ্টাগ্ৰামযোগে শ্ৰেয়াই এইবুলি কয়, "Baby #Shreyaditya is on its way! @shiladitya and me are thrilled to share this news with you all. Need all your love and blessings as we prepare ourselves for this new chapter in our lives," ৷

শ্ৰেয়াৰ এই প'ষ্টটোৰ পাছতে অনুৰাগী সকলৰ লগতে বহুতে তেওঁক শুভেচ্ছাবাণীৰে ভৰাই তোলে ৷ নৃত্যশিল্পী শক্তি মোহন, অভিনেত্ৰী চ'ফি চৌধুৰী, সংগীত শিল্পী বিশাল দাদলানি ইত্যাদি বহুতে অভিনেত্ৰী গৰাকীক শুভেচ্ছা জনায় ৷ 2015 বৰ্ষত শ্ৰেয়াই শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়ৰ সৈতে বিবাহত আৱদ্ধ হৈছিল ৷

