10,000 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰ মিথালী ৰাজ

স্পৰ্টছ ডেস্ক, 12 মাৰ্চ: 10,000 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰ আৰু বিশ্বৰ দ্বিতীয় গৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ’ল ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক মিথালী ৰাজ ৷ শুকুৰবাৰে এই খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় অধিনায়ক গৰাকীয়ে ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন এদিনীয়াত 28 নম্বৰ অভাৰত 6 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতেই এই স্থান দখল কৰে 38 বৰ্ষীয় ক্ৰিকেটাৰ গৰাকীয়ে ৷

তেখেতৰ এই সফলতাত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি বিচিচিআইয়ে টুইটযোগে কয়, "What a champion cricketer! First Indian woman batter to score 10K international runs. Take a bow, @M_Raj03." এই খেলখনত মিথালীয়ে 50 বলত 36 ৰাণ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত 5 টা বাউণ্ডেৰী কোবাইছিল ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক গৰাকীয়ে ৷

মিথালীয়ে 10 খন টেষ্টত 663 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে 212 খন এদিনীয়াত 6,938 আৰু 89 খন টি20ত 2364 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক-ইউৰোপত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰথম গৰাকী কাশ্মিৰী স্কেটাৰ