বুমৰাহক মধুচন্দ্রিকাৰ বাবে মালদ্বীপলৈ যোৱাৰ পৰামৰ্শ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ

স্পৰ্টছ ডেস্ক,16 মাৰ্চ: যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু সঞ্জনা গণেশনৰ বিবাহক লৈ আইপিএলৰ দল ৰাজস্থান ৰয়েলছ চমুকৈ আৰ আৰে টুইটাৰযোগে জনাইছে এক ব্যতিক্ৰমী শুভেচ্ছা ৷

টুইটাৰযোগে দম্পতীটোক পৰামৰ্শ দি ৰাজস্থান ৰয়েলছে কয় যে, এপ্ৰিল-মে’ মাহত মধুচন্দ্রিকাৰ বাবে নৱ বিবাহিত দম্পতীটোৱে মালদ্বীপলৈ যাওঁক, যিহেতু সেই সময়ত চলিত বৰ্ষৰ আইপিএল আৰম্ভ হ’ব ৷ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ টুইটাৰ পেজৰ পৰা এইদৰে শুভেচ্ছা জনোৱা হৈছে "Congratulations, guys! We hear Maldives is great in April-May," ৷

উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ 9 এপ্ৰিলত 2021 বৰ্ষৰ আইপিএল আৰম্ভ হ’ব আৰু চূড়ান্ত মেচখন অনুষ্ঠিত হ’ব 30 মে’ত ৷

