গঠন হ’ল ABNSEA ৰ নতুন সমিতি

কোকৰাঝাৰ,25 ফেব্ৰুৱাৰী: বুধবাৰে কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত পি ডব্লিউ ডি গেষ্ট হাউছত অনুষ্ঠিত হয় এখন সাধাৰণ সভা ৷ এই সভাত ALL BTC NON SELECTED EMPLOYEES ASSOCIATION ৰ নতুন সমিতিখন গঠন কৰা হয় ৷ পুষ্প বৰগয়াৰীক সভাপতি আৰু মনোজ কুমাৰ ৰায়ক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ ALL BTC NON SELECTED EMPLOYEES ASSOCIATION ৰ নতুন সমিতিখন গঠন কৰা হয় ৷

বুধবাৰে গঠন হোৱা ALL BTC NON SELECTED EMPLOYEES ASSOCIATION ৰ 18 জনীয়া নতুন সমিতি খনত উপ-সভানেত্ৰী হিচাপে ক্ৰমে প্ৰতিভা দাস আৰু আশা ব্ৰহ্ম, সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে ক্ৰমে বিজিত বসুমতাৰী আৰু দলি দেকা, উমা নাৰ্জাৰীক সাংগঠনিক সম্পাদক, জৰাং বৰগয়াৰীক সহকাৰী সাংগঠনিক সম্পাদক আৰু থমাছ মহিলাৰীক কোষাধ্যক্ষ হিচাপে মনোনীত কৰা হয় ৷

উল্লেখ্য যে, পুষ্প বৰগয়াৰীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সমিতি গঠন সভাত বিটিআৰৰ চাৰি জিলাৰ পৰা অহা ALL BTC NON CSB SELECTED EMPLOYEES ASSOCIATION ৰ শতাধিক সদস্য উপস্থিত থাকে ৷

