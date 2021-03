સત્તામાં રહેનારી રાજકીય પાર્ટીની મિલકતમાં થઇ રહ્યો છે મોટો વધારોઃ ADR

રાજકીય પક્ષોની સંપત્તીમાં થતો સતત વધારો, સૌથી વધુ ભાજપ પાસે સંપત્તી

વર્ષ 2016-17માં 3260.81 કરોડ રૂપિયાની હતી મિલકત

વર્ષ 2018-19માં ભાજપ પાસે 5349.25 કરોડ રૂપિયાની મિલકત હતી

વર્ષ 2016-17માં 854.75 કરોડ રૂપિયાની હતી મિલકત

કોંગ્રેસ પાસે વર્ષ 2018-19માં 928.84 કરોડ રૂપિયાની મિલકત

અમદાવાદઃ ADR (Association for Democratic Reforms) દ્વારા દેશની રાજકીય પાર્ટીઓ પાસે રહેલી મિલકતનો એક એનાલિસીસ રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. જેમાં જણાવ્યા અનુસાર સત્તામાં રહેલી રાજકીય પાર્ટીની મિલકતમાં મોટો વધારો થયો છે. કારણ કે, રાજકીય ફંડ આપનારા લોકો પણ સત્તાના લોકો સાથે મળીને કામ કરતા હોવાની આશંકા છે. જે પાર્ટી સત્તામાં હોય તે ફંડ આપનારા લોકોના કામ પણ ઝડપથી કરતી હોય છે. દરેક રાજકીય પક્ષોએ પોતાનો મિલકતની વિગત અને ઓડિટ રિપોર્ટ ભારતીય ચૂંટણી પંચને સોંપવાના હોય છે. જેમના આધારે (ICAI) The Institute of Chartered Accountants of India દ્વારા એક ગાઇડલાઇન પણ બનાવવામાં આવી છે. જેના આધારે તમામ વિગતો જાહેર કરવામાં આવે છે.

એસોસિએશન ઓફ ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ(ADR)ના દ્વારા તાજેતરમાં જ વર્ષ 2018-19ના આંકડાઓ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. 7 રાષ્ટ્રીય પક્ષોની મિલકત 5 હજાર કરોડ રૂપિયાથી પણ વધુ છે. જે વર્ષ 2017-18માં 3,465 કરોડની આસપાસ હતી. માત્ર એક જ વર્ષમાં મિલકતમાં મોટો વધારો થયો છે. દેશમાં સૌથી વધુ મિલકત ધરાવતી ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે વર્ષ 2018-19માં 2904.18 કરોડની મિલકત હતી. વર્ષ 2017-18માં 1483.35 કરોડની મિલકત હતી. વર્ષ 2016-17માં 1213.13 કરોડની મિલકત હતી. બીજા ક્રમે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ આવે છે, જેમની પાસે વર્ષ 2018-19માં 928.84 કરોડની મિલકત હતી. જયારે ત્રીજા નંબરે BSP છે. જેમની પાસે વર્ષ 2017-18માં 716.72 કરોડની મિકલત હતી. જે વધીને વર્ષ 2018-19માં 738 કરોડની મિલકત થઇ હતી.

દેશના 41 ક્ષેત્રિય પક્ષો પાસે કુલ 2023.71 કરોડની મિલકત છે. જેમાં સમાજવાદી પાર્ટી પાસે સૌથી વધુ 572.21 કરોડની મિલકત છે. ત્યાર બાદ BJD પાસે 232.27 કરોડની મિલકતથી છે. AIADMK પાસે 206.75 કરોડની મિલકત છે. રાષ્ટ્રીય પક્ષોનું કુલ કેપિટલ રિઝર્વ ફંડ 5215.77 કરોડ રૂપિયા છે, તેમાં સૌથી વધુ BJP પક્ષનું છે. જે 2866.717 કરોડ રૂપિયા છે. જ્યારે ક્ષેત્રિય પક્ષોનું રિઝર્વ ફંડ 1943.76 કરોડ રૂપિયા તેમાં સમાજવાદી પાર્ટી (SP)નું સૌથી વધુ 571.70 કરોડ રૂપિયા છે.

ADRની શું છે માગણીઓ ?

દર પાંચ વર્ષે રાજકીય પક્ષોએ પણ ઓડિટર બદલવા જોઇએ

રાજકીય પક્ષોને કોણે ફંડ આપ્યું તેની વિગત પણ જાહેર કરવામાં આવે

રાજકીય પક્ષો દ્વારા કરાતા ખર્ચની પણ ખરાઇ કરવામાં આવે

રાજકીય પક્ષોની તમામ હિસાબની ચકાસણી કરવી જરૂરી

હિસાબ ના રજૂ કરતા પક્ષ સામે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે

રિર્ટન ભરવામાં વિલંબ થાય તેને દંડ કરવામાં આવે

કયા પક્ષ પાસે કેટલી મિલકત