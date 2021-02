बजट-2021 पर बोले पीएम, सरकार का लक्ष्य- जनता के पैसे का सही उपयोग

नई दिल्ली : पीएम मोदी ने कहा है कि वित्त वर्ष-2021-22 के लिए पेश किया गया बजट-2021 हाई ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री पर ले जाने के लिए स्पष्ट रोड मैप देता है. उन्होंने कहा कि इस बजट में भारत के विकास में प्राइवेट सेक्टर की मज़बूत पार्टनरशिप पर भी फोकस किया गया है.

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, व्यवसायों को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाए, उसकी मालिक बनी रहे, ये आवश्यक नहीं. उन्होंने कहा कि इसलिए वे कहते हैं कि सरकार का काम बिजनेस में होना या व्यवसाय करना नहीं है. (Government has no business to be in business)

उन्होंने कहा कि जब देश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शुरू किए गए थे, तब समय अलग था और देश की जरूरतें भी अलग थी. आज जब हम सुधार कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जनता के पैसे का सही उपयोग हो.

बकौल पीएम मोदी, हमारी सरकार का प्रयास, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही, लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को भी कम करना है. उन्होंने कहा कि जीवन में न सरकार का अभाव हो, न सरकार का प्रभाव हो.

उन्होंने कहा कि सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है, वो है मॉनेटाइज (Monetise) और मॉडर्नाइड (Modernise) पीएम मोदी ने कहा कि जब सरकार मॉनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है.

उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े युवा देश की ये अपेक्षाएं सिर्फ सरकार से ही नहीं हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी उतनी ही हैं. पीएम ने कहा कि ये आकांक्षा बिजनेस का बहुत बड़ा अवसर लेकर आई है. उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी को इन अवसरों का उपयोग करना चाहिए.

पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में हमारी सरकार ने भारत को बिजनेस के लिए एक अहम डेस्टिनेशन बनाने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए हैं. उन्होंने कहा कि आज भारत वन मार्केट-वन टैक्स सिस्टम से युक्त है.

बकौल पीएम मोदी, आज भारत में कंपनियों के लिए एंट्री और एग्जिट के लिए बेहतरीन माध्यम उपलब्ध हैं. आज जब हमारी सरकार पूरे कमिटमेंट के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो इससे जुड़ी नीतियों का कार्यान्वयन भी जरूरी है.

पीएम मोदी ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कॉम्पीटिशन सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रक्रियाएं सही रहीं, नीतियां स्थायी रहें ये बहुत जरूरी है.