तेजस्वी का तंज: थ्री-सी से समझौता करके मुख्यमंत्री बन गए C ग्रेड की पार्टी, सहनी हैं रिचार्ज कूपन

पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट सत्र के पांचवें दिन भी सरकार पर करारा हमला किया. तेजस्वी यादव ने इस दौरान NDA को अपने निशाने पर लिया. अपने भाषण के दौरान नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार कहा. सीएम नीतीश के थ्री-सी फॉर्मूले पर एक दूसरा फॉर्मूला भी गढ़ दिया.

सीएम के थ्री-सी पर तेजस्वी का तंज

तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के थ्री-सी (क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म ) पर तंज कसा. तेजस्वी यादव ने नीतीश के 3-C पर एक नई परिभाषा गढ़कर जवाब दिया. तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार एक ही बात कहते हैं कि हम 3-C से समझौता नहीं करते. लेकिन असलियत ये है कि 3-C से ही समझौता करके वो C ग्रेड की पार्टी बन गए हैं. उसी C से साजिश करके हार गए और C से सिटीजन ने उनको ये बता दिया कि उनके गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है.

'सहनी हैं रिचार्ज कूपन'

जब तेजस्वी सदन में अपनी बात रख रहे थे, उसी वक्त मंत्री मुकेश सहनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की. लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें ये तंज कसते हुए चुप करा दिया कि आप रिचार्ज कूपन हैं. आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपका कूपना अगली बार रिचार्ज होगा भी या नहीं.

सीएम बताएं हमारे साथ काम करके कैसा लगा?

बजट पर परिचर्चा के दौरान सीएम नीतीश जब राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने तेजस्वी यादव से ये पूछा था कि उनको 18 महीने साथ काम करने का अनुभव बताना चाहिए. इसका जवाब तेजस्वी ने आज दिया. तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश उनके साथ काम करने के अनुभव और आरजेडी के साथ काम करने के अनुभवों को साझा करना चाहिए. सीएम नीतीश को बताना चाहिए कि बीजेपी के साथ काम करके उनको कैसा लग रहा है? जब हमारी सरकार थी तो बजट की पूरी राशि खर्च होती थी. आज इस सरकार की स्थिति ये है कि बजट की राशि सरेंडर करनी पड़ रही है. सरकार में इतनी कूबत नहीं है, वो राशि खर्च कर सके.

'जेडीयू के मंत्री कम बजट बीजेपी के मंत्रियों से ज्यादा'

तेजस्वी यादव ने अखबार में छपे एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि जेडीयू के मंत्रियों की संख्या बीजेपी के मंत्रियों के मुकाबले कम है, बावजूद इसके, बजट जेडीयू के मंत्रियों को दोगुना से भी ज्यादा मिला है.

'नीतीश सरकार में 65 घोटाले हुए'

तेजस्वी यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में 65 घोटाले हुए हैं. इन घोटालों के जरिए 40 हजार करोड़ रुपए की लूट हुई है. जिन्होंने घोटाले किए उनपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. सीएम नीतीश की महत्वकांक्षी नल जल और जल-जीवन-हरियाली योजना को भी कटघरे में खड़ा किया. तेजस्वी ने दोनों योजनाओं को फेल करार किया. उन्होंने सदन में पूछा कि आखिर 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की जल जीवन हरियाली योजना की शुरूआत की गई, उसका क्या हुआ?

'तालाबों की संख्या कम क्यों हो रही?'

तेजस्वी यादव ने सदन में सरकार को घेरते हुए कहा कि नीतीश सरकार तालाबों के जीर्णोद्धार में लगी हुई है. फिर भी तालाबों की संख्या बढ़ने की जगह घट रही है. बिहार में कभी 2 लाख 95 हजार तालाब हुआ करते थे, पटना तालाबों की राजधानी हुआ करती थी. लेकिन आज पूरे राज्य में 95 हजार ही तालाब बचे हुए हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जल जीवन हरियाली योजना को सिर्फ लूट का जरिया बताया. उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए सिर्फ और सिर्फ लूट हुई है.

'बिहार में शराबबंदी की सच्चाई सीतामढ़ी दारोगा हत्याकांड'

नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में शराबबंदी को दिखावा बताया. तेजस्वी यादव ने कहा कि सूबे में शराबबंदी का हाल क्या है उसका प्रमाण सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या है. पहले अपराधियों का एनकाउंटर होता था अब प्रदेश में दारोगा की हत्या हो रही है. अपराधी अत्याधुनिक हथियार AK-47 लेकर चलते हैं, और बिहार पुलिस की जीप स्टार्ट तक नहीं हो रही है. उन्होंने बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार को जमकर घेरा. तेजस्वी ने कहा कि बिहार में क्राइम 101 फीसदी बढ़ा है.

बिहार में काम के लिए रिश्वत

75 फीसदी लोगों को काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है. सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसी मुलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है. एनडीए के लोग सिर्फ हिंदू-मुस्लिम की बात करते हैं.