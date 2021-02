सशक्त अभियान के तहत छावला में हुआ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम

नई दिल्ली : राजधानी में द्वारका जिले की द्वारका क्रिकेट एकेडमी में सशक्त अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टीम ने छावला के कांगनहेड़ी गांव की 85 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी गई.

सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम

ट्रेनिंग के दौरान 6 से 20 साल की लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें वह विषम परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित रख सकती है. ट्रेनिंग में लड़कियों को विभिन्न तकनीकों जैसे डबल पंच, ट्रिपल पंच, फिंगर अटैक जैसी तकनीकें सिखाई गई.

इस दौरान डीसीपी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का यही उद्देश्य है कि वह "Say No To Fear" अभियान को और सफल बना सकें और जरूरत पड़ने पर खुद के साथ दूसरों की भी मदद कर सकें.

उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ने के साथ वह समाज में लोगों के समक्ष अपनी बात रखने के लिए प्रेरित भी होंगी.