द्वारका पुलिस ने 250 लड़कियों को दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग

नई दिल्लीः द्वारका डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिटी पुलिसिंग सेल ने सशक्ति अभियान के तहत नजफगढ़ के एक स्कूल में 250 लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया. इस ट्रेनिंग में 7th, 8th, 9th और 11th कक्षा को छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया.

लड़कियों को दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग

इसका मकसद लड़कियां विषम परिस्थितियों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की विभिन्न तकनीकों जैसे डबल पंच, ट्रिपल पंच, फिंगर अटैक आदि की मदद से खुद को बचा सके और दूसरों की भी मदद कर सके. सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से ना सिर्फ लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वह समाज में लोगों के समक्ष अपनी बात रखने के लिए प्रेरित भी हो सकेंगी.

डीसीपी संतोष कुमार मीणा के अनुसार से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का यही मकसद है कि वह लोग Say No To Fear अभियान को और सफल बना सके और मौका पड़ने पर स्वयं और दूसरों की भी मदद कर सके.