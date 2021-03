नजफगढ़ की सरकारी स्कूल में छात्राओं को दी गई ट्रेनिंग

नई दिल्लीः द्वारका डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिटी पुलिसिंग सेल की और सशक्ति अभियान के तहत नजफगढ़ के सरकारी स्कूल छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया. इस ट्रेनिंग में स्कूल की 43 छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया.

वीडियो रिपोर्ट

जिससे कि वह विषम परिस्थितियों में सेल्फ डिफेंस कर सके और दूसरों की भी मदद कर सके. इसके अलावा उन्हें इमरजेंसी नंबर 112, हिम्मत और तत्पर एप के बारे में भी बताया गया. एसीपी ऑपरेशंस विजय सिंह यादव इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए.

उनके अनुसार सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का यही मकसद है कि वह लोग Say No To Fear अभियान को और सफल बना सके और मौका पड़ने पर स्वयं और दूसरों की भी मदद कर सके. सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से ना सिर्फ लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वह समाज में लोगों के समक्ष अपनी बात रखने के लिए प्रेरित भी हो सकेंगी.