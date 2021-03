हिमाचल में बाल यौन शोषण की दर कम, पॉक्सो के मामलों की सुनवाई के लिए नहीं है अलग से कोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश सत्तर लाख की आबादी वाला एक छोटा राज्य है. यहां बाल यौन शोषण के मामले देश के अन्य राज्यों के मुकाबले कम हैं. यही कारण है कि हिमाचल में पॉक्सो के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की जरूरत पेश नहीं आई.

अलबत्ता हिमाचल सरकार ने बाल यौन शोषण के खिलाफ सख्ती की है. शिकायत आने पर सबसे पहले सरकार ही आरोपी पर एक्शन लेती है. यदि आरोपी सरकारी सेवा में हो तो उसे तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाता है. रोहड़ू में एक शिक्षक ने छात्राओं के साथ अभद्र छेड़छाड़ की थी.

सरकार ने अदालती कार्रवाई से पहले ही आरोपी को सस्पेंड कर दिया था. वैसे सरकार ने महिला व बाल यौन शोषण के खिलाफ जल्द सुनवाई के लिए 3 अदालतों के गठन किया है. अब तक वर्ष 2012 से प्रदेश में पॉक्सो के चार सौ से भी कम केस हैं.

पॉक्सो से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश.

राज्य सरकार के विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सौ मामलों पर एक कोर्ट का है. हिमाचल छोटा राज्य है और यहां पूरे प्रदेश में मामले कम हैं. फिर भी राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर सख्ती बरतती है. राज्य में 3 फैमिली कोर्ट हैं और यहां भी पॉक्सो के मामले सुने जाते हैं. इसके अलावा स्कूलों में यौन शिकायत कमेटियां बनाई गई हैं. वैसे कानून के अनुसार अडिशनल सेशन जज पोक्सो के मामले सुनने के लिए अधिकृत हैं.

हिमाचल के प्रमुख मामले

हिमाचल में शिमला जिला के रोहड़ू में एक शिक्षक पर 8 छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा था. शिकायत मिलते ही शिक्षा विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया था. मामला हाई कोर्ट पहुंचा. फिलहाल आरोपी जमानत ओर है. इसी तरह शिमला शहर के मेफील्ड में भी एक शारीरिक शिक्षक को छात्राओं से अभद्र छेड़छाड़ पर बर्खास्त कर दिया गया था.

वर्ष 2017 में हमीरपुर जिला के भरेड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल पर अपने ही स्कूल की छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा. बाद में प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया. तीस दिन जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिली. हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को जमानत देते हुए उसे हिदायत दी है कि वो हमीरपुर जिला में प्रवेश नहीं करेगा.

यौन उत्पीड़न कमेटी को लिखित में शिकायत

छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने स्कूल में गठित यौन उत्पीड़न कमेटी को लिखित में शिकायत दी थी. शिकायत में उसने कहा था कि प्रिंसिपल अपने वाहन में बिठाकर उस पर अभद्र टिप्पणियां करता था. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था. उसके बाद छात्रा के परिजनों ने स्कूल में प्रदर्शन किया था.

गुस्साए लोगों ने प्रिंसिपल की पिटाई तक कर डाली थी. पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए इस मामले पर शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को सस्पेंड किया. हमीरपुर जिला की भोरंज पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया था.

उक्त छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ती है. हैरानी की बात है कि खुद प्रिंसिपल उमेश शर्मा के आदेश पर ही स्कूल में यौन उत्पीड़न कमेटी का गठन किया गया था. कुछ समय पहले कमेटी के सदस्यों ने स्कूल की छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया तो उसी दौरान एक छात्रा ने प्रधानाचार्य की शिकायत कमेटी के समक्ष कर दी.

'प्रिंसिपल उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लेता था'

बारहवीं में पढ़ने वाली छात्रा ने 57 वर्षीय प्रधानाचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत कमेटी के समक्ष की. शिकायत में उसने कहा कि जब वह अपने गांव धमरोल से स्कूल के लिए आती थी तो प्रिंसिपल उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लेता था. पहली बार तो उसने स्कूल में पढ़ने वाली चार लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाया, लेकिन बाद में वो उसे अकेले बिठाने के लिए मजबूर करता था.

इसके अलावा हाल ही में हमीरपुर के भोरंज में पॉक्सो का मामला आया है. जस से पहले चंबा के किहार, बिलासपुर जिला व शिमला में भी केस आए हैं. बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले में भी पॉक्सो की धाराएं लगी हैं. अधिकांश मामले स्कूलों में पेश आए हैं.

24 घंटे में प्राथमिकी दर्ज होती है

विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार जब वे शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे तो ऐसी शिकायतों पर सख्त एक्शन के आदेश जारी किए थे. स्कूल में लड़कियों के प्रति अभद्र छेड़छाड़ रोकने के लिए आरोपी को तुरंत नौकरी से हटाने के आदेश हैं. पॉक्सो से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 24 घंटे में प्राथमिकी दर्ज होती है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल में लाहौल स्पीति जिला में 3 साल से रेप का कोई मामला नहीं आया है. सुप्रीम कोर्ट का 2019 का आदेश है कि पॉक्सो के मामलों के लिए जिला स्तर पर विशेष अदालतों के गठन किया जाए, जहां ऐसे मामले 100 की संख्या तक हों.

नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा

फिलहाल हिमाचल में विगत 3 साल में पॉक्सो के करीब 200 से भी कम मामले सामने आए हैं. इससे पहले 2016 में 54 मामले थे. ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है. उसके बाद भी ऐसे मामलों की दर अधिक नहीं है. हिमाचल में गुड़िया हेल्पलाइन पर भी छेड़खानी की शिकायतें दर्ज की जाती हैं. इसके तहत आई शिकायतों के आधार पर 149 एफआईआर दर्ज हुई थीं.

पॉक्सो एक्ट क्या है?

POCSO एक्ट का पूरा नाम 'The Protection Of Children From Sexual Offences Act' या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट है. पॉक्सो एक्ट-2012 को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था. वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई हैं.

