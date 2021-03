एक क्लिक पर जानें मध्यप्रदेश की अब तक की बड़ी खबरें

सीएम शिवराज आज नेहरु नगर पहुंचे. जहां उन्होंने महिलाओं के साथ चौपाल लगाकर उनसे चर्चा की.

8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. इस साल इसकी थीम 'Women in leadership: an equal future in a COVID-19 world' है. साल 1908 में पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सदन से लेकर सड़क तक महिलाएं मध्यप्रदेश की कमान संभालेंगी. विमेंस डे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में महिलाएं तैनात होंगी.

महिला दिवस के मौके पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस में ड्राइवर से लेकर गार्ड तक सभी महिला कर्मचारी होंगी.

'कहिए तो आसमान को धरती पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए' एक गीत की ये पंक्तियां जबलपुर की भवानी यादव पर सटीक बैठती हैं. भवानी के बचपन से हाथ नहीं हैं, फिर भी भवानी ने इसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. इस जज्बे के कारण भवानी समाज के सामने मिसाल बन गई है.

मुरैना जिले के जौरा में जन्मी जानकी देवी बजाज ने कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जानकी देवी ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सोने के गहनों को दान कर दिया. उन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर देश में आजादी की नई इबारत लिखी थी.

बालाघाट जिले के बगड़मारा गांव में एक शिक्षिका सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. शिक्षिका ने बच्चों को स्कूल में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपने वेतन से एक लाख रुपए की राशि लगा दी. शिक्षिका की कड़ी मेहनत से आज बगड़मारा के सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है. शिक्षिका का कहना है कि यदि बच्चे अभाव में पढ़ेंगे तो देश का भविष्य नहीं सुधर पाएगा.

प्रदेश की सबसे कम उम्र की शासकीय अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखती है. प्रियंका का कहना है कि वह गरीब और निर्धन लोगों का फ्री में केस लड़ती हैं.

जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर पठरा ग्राम पंचायत है और इसी गांव के अंतिम छोर में निरंजना सिंह का खेत है. निरंजना सिंह वो महिला जो अपने घर के लगभग 2 एकड़ जमीन में ही 3 सीजन की खेती करती हैं. खुद खेतों पर काम करती हैं, जिससे मजदूरों का खर्च बच सके और खेती मुनाफे का सौदा बन सके

राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.