जयपुर में मल्टीडिसीप्लिनरी इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन, करीब 500 प्रतिभागियों ने लिया भाग

जयपुर. एसएस जैन सुबोध महिला महाविद्यालय सांगानेर में दो दिवसीय मल्टीडिसीप्लिनरी इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में कर्टिन यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न आस्ट्रेलिया के डीन प्रोफेसर विष्णु पारीक एवं सेनेका कॉलेज, टोरंटो, कनाडा के प्रोफेसर हेमंत सागवान उपस्थित रहे. इसके साथ ही साथ ही जेएनयू, नई दिल्ली के प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम सिंह आरा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के डॉक्टर नेमीचंद गोलिया, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से डॉक्टर संजय जैन तथा आईआईएस यूनिवर्सिटी से अनुष्का जैन प्रत्येक सत्र के मुख्य वक्ता रहे. सम्मेलन में लगभग 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा 57 प्रतिभागियों के द्वारा पेपर प्रस्तुत किए गए.

जयपुर में मल्टीडिसीप्लिनरी इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन

सम्मेलन में वैश्विक महामारी कोरोना के पश्चात हुए बदलाव के कारण हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के विभिन्न आयामों के सन्दर्भ में विस्तार से चर्चा की गई. प्रोफेसर विष्णु पारीक ने "एनर्जी इज अट हार्ट ऑफ डवलपमेंट" (Energy is at Heart of Development), प्रोफेसर सांगवान ने न्यूट्री सिरियल्स- ए फूड फाॅर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुअरी (Nutri Cereals- A Food for Twenty First Century), प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने सोसायटी इंटरफेस इन द न्यू नाॅरमल (Society Interface in the New Normal) आदि विषयों पर प्रकाश डाला. इसी तरह विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने अलग-अलग आठ विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए. महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. रीटा जैन द्वारा महाविद्यालय का परिचय दिया गया और महाविद्यालय संयोजक डॉ. राकेश हीरावत जी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया.

सम्मेलन में आयोजित होने वाले सभी सत्र की विस्तृत जानकारी कार्यक्रम संयोजिका डॉ. अनिता शर्मा द्वारा दी गई. प्रत्येक सत्र के साथ-साथ सम्बन्धित विषय पर व्याख्याताओं एक शोधार्थियों द्वारा पत्र प्रस्तुत किए गए तथा सम्मेलन के अंत में महाविद्यालय संयोजक डॉक्टर राकेश हीरावत जी द्वारा वक्ताओं द्वारा विभिन्न टेक्निकल सत्र में चयनित पत्र के किए गए बेस्ट पेपर अवार्ड की घोषणा की गई. इसमें टेक्निकल सेशन -1 डाॅ. अपूर्वा सक्सेना (होम्योपैथिक कॉलेज जयपुर), सेशन-2 में डाॅ. मनीषा त्यागी (आई.आई. एस.यूनिवर्सिटी जयपुर), सेशन-3 में डाॅ. प्रीति गुप्ता (एस.एस.जैन सुबोध पी.जी.आटोनोमस कॉलेज, रामबाग जयपुर ), सेशन -4 मे मिस हसिना कबीर (वी.आइ.टी. कालेज, जयपुर) को बेस्ट पेपर के लिए चयन किया गया. सम्मेलन की संपूर्ण रिपोर्ट डॉक्टर सूजन सेम द्वारा बताई गई. सम्मेलन के अंत में संयोजिका डॉ. अनिता शर्मा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया. कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सूजन सेम द्वारा किया गया.