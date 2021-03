SPECIAL: हनुमानगढ़ के देसी इंजीनियर, जिनके अविष्कारों को मिल चुके हैं कई पुरस्कार

हनुमानगढ़. साधारण परिवार से साधारण से दिखने वाले रेशम सिंह में इतनी असाधारण खूबियां है, या इन्हें खूबियों का अकूत खजाना भी कहे तो कोई अतिश्योक्ति नही होगी. इस देशी वैज्ञानिक रेशम सिंह ने ऐसी-ऐसी मशीनों का अविष्कार किया है,की बड़े-बड़े इंजीनियर भी दांतो तले उंगलियां दबा लेंगे.

हनुमानगढ़ के देसी इंजीनियर

अपने हुनर के दम पर कबाड़ से ईंट बनाने की मशीन (CLAY MASHEEN) बनाई है. हलांकि इस मशीन को बनाने में उन्हें काफी समय लग गया,लेकिन ये मशीन इतनी कारगर है कि ईंटे बनाने वाले उधोग में नई क्रांति लेकर आएगी.

मशीन की खासियत यह है कि मिट्टी और पानी अपने आप ही मिक्स करती है और एक घंटे में पांच से सात हजार ईंटें तैयार कर सकती है. खास बात ये है की मशीन को चलाने के लिए सिर्फ 4 लोगों की जरूरत पड़ती है. जबकि पारंपरिक तरीके से इतनी ईंटें बनाने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों और खर्चे की जरूरत होती है.

रेशम सिंह की बनाई मशीन

रेशम सिंह बताते हैं कि ईंट बनाने की मशीन काफी समय पहले भी बनाई थी, लेकिन अब जो मशीन बनाई है, वो काफी सुविधाजनक है. इस मशीन को देखने के लिए राजस्थान सहित दिल्ली,उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश तक के लोग आ रहे हैं. ये मशीन बिक भी रही है.

रेशम सिंह का कहना है कि ये मशीन सबसे ज्यादा फायदेमंद ईंट भट्ठा मालिकों के लिए साबित होगी, क्योंकि ये लोग मजदूरों की कमी और अधिक खर्चे के चलते काफी परेशान है. रेशम सिंह ने एक Four In One "कटर बेडिंग मशीन" बनाई थी. जो लोहे की कटाई, मुड़ाई आदि सब कार्य एक साथ करती है. इस मशीन के लिए प्रशासन की तरफ जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है.

रेशम सिंह की बनाई मशीने है काफी फायदेमंद

अब तक इन मशीनों का कर चुके अविष्कारः

अब तक रेशम सिंह एक ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली "ट्राली" जोकि अन्य से हल्की, मजबूत और सबसे सस्ती रही. दूसरी Four In One "कटर बेडिंग मशीन", तीसरी ईंट बनाने की मशीन (CLAY MASHEEN), चौथी (Soil Scrapper Cum Loader) मशीन और इन सबमें जो खास बात रही की रेशम सिंह ने इनको बनाने में काफी कबाड़ (SCRAP) यानी कि पुराने समान का प्रयोग किया है.

राष्ट्रपति भी कर चुके है सम्मानितः

पंजाब के फरीदकोट के अजीतसिंह वाला गांव के रेशम सिंह को बचपन से ही कुछ नया और लीक से हटकर नई-नई खोज करने का शौक था. रेशम सिंह अपने पिता के निधन के बाद कारोबार के लिहाज से 1990 में राजस्थान के हनुमानगढ़ के सतीपुरा गांव में आ बसे. दसवीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने आइटीआई में प्रवेश लिया पर परिवारिक परिस्थितियों के कारण आईटीआई में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सके और उन्हें संस्थान छोड़ना पड़ा. उन्होंने कुछ दिनों तक मिस्त्री का काम किया और पंजाबी में कविता लिखने की भी कोशिश की. उसके बाद वे मशीन और औजारों के व्यापार में प्रवेश कर गये जिसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिला पुरस्कार

1984 में इन्होंने एक ट्रैक्टर से जुड़ने वाली एक ऐसे ट्रॉली बनाई जो अन्य ट्रॉलियों से काफी हल्की थी, लेकिन मजबूत और सस्ती भी थी. रेशम सिंह ने किसानों के लिए उबड़-खाबड़ खेत को समतल करने और खेत से अतिरिक्त मिट्टी चंद मिनटों में निकालने वाली बहुद्देशीय मशीन का अविष्कार भी किया. जिसकी शुरुआती कीमत इन्होंने सिर्फ 1 लाख 20 हजार रखी.

कहते हैं आवश्यकता अविष्कार की जननी है. इस कहावत को चिरतार्थ करते हुए रेशम सिंह ने (Soil Scrapper Cum Loader) नाम की मशीन का अविष्कार कर निर्माण कर दिया. जोकि एक वक्त में चार इंच गहरी कटाई कर सकता है और 11 गुना, 6 गुना और 2.25 फीट के आकार के ट्रेलर को महज दो मिनट में भर सकती है. इस मशीन का इस्तेमाल करने के दौरान ट्रैक्टर प्रति घंटा मात्र पांच से छह लीटर डीजल की खपत करता है. मशीन में चार इंच तक की गहराई तक काटने की क्षमता और साढ़े आठ फीट की ऊंचाई से बालू गिराने की क्षमता है. अक्सर खेत समतल करने व अतिरिक्त मिट्टी निकालने का कार्य जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जोकि काफी कड़ी मेहनत के साथ-साथ महंगा भी होता है.

2013 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से मिला पुरस्कार

(Soil Scrapper Cum Loader) मशीन के आविष्कार के लिए 2013 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनएफआई) और देश के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तक रेशम सिंह को सम्मानित कर चुके है. क्षेत्र के लोग भी इनकी सोच व हुनर के कायल है. उनका कहना है, की प्रशासन और सरकार को इनको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि ये और अच्छा कर सके.

सरकारी प्रोत्साहन की जरुरतः

रेशम सिंह जैसे हुनरमंदों को अगर सरकार प्रोत्साहित करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत के लिए ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प और सोच को शक्ति और बढ़ावा मिलेगा. साथ ही रेशम सिंह की बनाई मशीनों का देश और विदेश में क्रय हो सकता है. इससे ऐसे कामगारों को आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा ही साथ ही देश का विदेशों में भी डंका बजेगा.