लखनऊ विश्वविद्यालय: DST-PURSE योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

लखनऊ: DST-PURSE योजना के तहत भौतिकी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, 14 और 15 मार्च, 2021 को International Conference on Diverse Emerging Materials and their Applications (ICDEMA-2021) पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है. इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भौतिकी विभाग प्रमुख, प्रो पूनम टंडन, सक्षम नेतृत्व में किया जाएगा जो इस सम्मेलन की अध्यक्ष भी हैं, जबकि इस सम्मेलन के संयोजक प्रो. बालक दास हैं. इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षा प्रो पूनम टंडन ने बताया कि यह अपनी तरह का पहला हाइब्रिड सम्मेलन है जिसका पहला दिन ऑफलाइन मोड में और दूसरा और अंतिम दिन ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया जाएगा.



विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होंगे मौजूद

लखनऊ विश्वविद्यालय में, COVID-19 महामारी के बाद यह पहला सम्मेलन है जिसमें सात विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और सक्रिय रूप से सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन विचार-विमर्श में भाग ले रहे हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शोधकर्ताओं और भारत और विदेशों के वैज्ञानिकों के बीच शैक्षिक सत्र में व्याख्यान देने होंगे. प्रो. टंडन ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आलोक कुमार राय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देंगे और एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा से प्रो प्रफुल्ल के झा उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे. सम्मेलन में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नवीन विकास पर व्याख्यान देने आने वाले विशेषज्ञ वडोदरा, वाराणसी, इलाहाबाद, नई दिल्ली, मेरठ, पटना, रुड़की, नोएडा और लखनऊ के होंगे.



पोस्टर सत्र का भी आयोजन

प्रो टंडन ने कहा कि सम्मेलन के पहले दिन ऑफलाइन मोड में आयोजित किए जाने वाले चार सत्र होंगे. समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि के भाषण से होगी. इसके अलावा, सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं द्वारा चौदह आमंत्रित व्याख्यान और साथ ही युवा वैज्ञानिकों द्वारा छह आमंत्रित व्याख्यान अकादमिक सत्रों में वितरित किए जाएंगे. साथ ही से अधिक पोस्टर लगाने वाले एक पोस्टर सत्र का भी आयोजन किया जाएगा, जो सामग्री विज्ञान के अनुसंधान क्षेत्र के असंख्य क्षेत्रों में काम करने वाली युवा पीढ़ी के शोध वृत्ति को प्रदर्शित करेगा.



प्रो टंडन ने बताया कि सम्मेलन का दूसरा दिन ZOOM प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा. दूसरे दिन छह ऑनलाइन शैक्षणिक सत्र होंगे, जिसमें प्रो माइकल टी रग्गीरो, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट द्वारा मुख्य व्याख्यान दिया जायेगा. इसके उपरान्त आठ आमंत्रित व्याख्यान क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा दिए जाएंगे तथा सात आमंत्रित व्याख्यान युवा वैज्ञानिकों द्वारा और तेरह मौखिक व्याख्यान पीएचडी और पोस्टडॉक्टोरल शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे.



प्रो टंडन ने कहा कि यह सम्मेलन युवा शोधकर्ताओं के साथ-साथ विभिन्न विषयों के छात्रों के बीच उत्सुकता पैदा करेगा और सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों के बीच सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने के लिए जोश पैदा करेगा.