पुलिस के हत्थे चढ़े 4 शातिर वाहन चोर, 9 वाहन बरामद

मुजफ्फरनगर: एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में थाना नई मंडी प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चोरों के पास से 9 वाहन बरामद किये हैं. बरामद किये वाहनों की कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है. आरोपी वाहनों के चेसिस नंबर बदलकर फर्जी कागजात बनाकर उन्हें कम दामों पर बेच देते थे. फिलहाल, गिरफ्तार चोरों से पूछताछ की जा रही है.



चोरों के पास से बरामद हुए 9 वाहन



बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस अलर्ट मोड पर है. रविवार को एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में अधिक जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना नई मंड़ी पुलिस ने चैकिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर के पास से 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से 9 वाहन बरामद किये है, जिसमें, टाटा ट्रक 10 टायरा नंबर UK 08 CA 4206, टाटा ट्रक 12 टायरा नंबर PB 13 BF 0940, टाटा ट्रक 12 टायरा नंबर PB 03 BE 8609, टाटा ट्रक 12 टायरा नंबर UP 12 BT 3871, टाटा ट्रक नंबर UP 15 ET 0938, टाटा ट्रक नंबर UP 12 BT 3947, 1 कार बोलेरो पिकअप नंबर PB 19 M 1144, 1 कार सेवरलेट सेलोन नंबर DL 4C AD 4995, 1 टाटा छोटा हाथी नंबर UP 12 T 4759 समेत कई अन्य सामान भी बरामद किए हैं.



पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल



आरोपियों ने बताया कि वे पंजाब, राजस्थान व अन्य राज्यों से वाहनों को चोरी करते हैं. चोरी किए वाहनों के इंजन नंबर व चेसिस नंबर बदलकर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करते है तथा लोगों को अच्छे दामों में बेचकर काफी मुनाफा कमाते हैं. पुलिस ने आरोपियों की पहचान शहजाद पुत्र शद्दीक (मुजफ्फरनगर), भूपेन्द्र शर्मा पुत्र ललित प्रसाद शर्मा (राजस्थान), नजाकत पुत्र शौकत अली (मुजफ्फरनगर), इन्तजार पुत्र रहीश (मुजफ्फरनगर) के रूप में की है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है.