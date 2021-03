2ನೇ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಎಬಿಡಿ' ನೀಡಿದ್ದ ಸಲಹೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನೆರವಾಯ್ತು:​ ಕೊಹ್ಲಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಆಂಗ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 73 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಮರಳಿ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್​ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ, ಎಸೆತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸುವಂತೆ (just to watch the ball) ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ರನ್​ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳೆದ 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಡಕ್​ ಔಟ್​ ಆಗಿದ್ದರು. ರನ್​ ಮಷಿನ್​ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿಯ ವೈಫಲ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು.