अटल इन्क्युबेशन सेंटरमुळे 'आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा'ला होईल मदत - मुख्यमंत्री सावंत

पणजी - गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये (जिम) सुरू करण्यात आलेल्या 'अटल इन्क्युबेशन सेंटरमुळे' (एआयसी) आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा' धोरणाला मदत होणार आहे. त्यामुळे, राज्याच्या समृद्धीत वाढ होईल. याचा लाभ देशालाही होणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्टार्टअप सुरू होतील. इन्स्टिट्यूटमध्ये कार्यशाळा होतील, परंतु त्याबरोबरच जिमने मानव संसाधन विकासाकडे लक्ष देत गोव्याच्या विकासात हातभार लावावा, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज साखळी येथे केले.

माहिती देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

उत्तर गोव्यातील साखळी येथील गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये आजपासून नवे उद्योजक, स्टार्टअप, महिला उद्योजक घडविण्यासाठी 'अटल इन्क्युबेशन सेंटर'ची सुरुवात करण्यात आली आहे. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या हसते करण्यात आले. यावेळी जिमचे संचालक अजित परुळेकर, उद्योजक, इन्स्टिट्यूटचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

परुळेकर यांनी, एआयसी नेमके काय करणार, याची उपस्थितांना माहिती दिली. यामध्ये नव्या कल्पना, क्रिएटिव्ह स्टार्टअप आणि उद्योजकता शिकविणारा रिव्हर (Return on Investment Venture by Entrepreneurs in Residence) हा एकवर्ष कालावधीचा, गोव्यातील हुशार उद्योजक निवडणून त्यांच्या ज्ञानात भर घालणारा इमॅजिक (iMAGIC), स्टार्टअप फॉर स्टॅबिलिटी (SfS) आणि वी-नेचर (WE-nature) आदी अभ्यासक्रम शिकवले जाणार आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित विद्यार्थी आणि उद्योजक यांच्याशीही संवाद साधत चर्चा केली.

