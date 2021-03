ଯିଏ ଯେତେ ଖୁସି, ସିଏ ସେତେ ନିରୋଗୀ

'ଖୁସି'....ଏହା ଏକ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ମୁଖରେ ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପେ ଆପେ ମଣିଷ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାଏ । ମୁହଁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସଟି ଝଟକିଯାଏ । ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବା ପାଇଁ କିଏ କେତେ କଣ ନ କରେ। ସଦାସର୍ବଦା ହୃଦୟ ଖୁସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମନ ଖୁସି ରହିଲେ ହିଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ହସିଲା ହସିଲା ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେପରି ପେଟ ପୁରିଯାଏ । ଆଉ ଏହି ମୁହଁକୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । କାରଣ ଏକ ହସିଲା ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ସକରାତ୍ମକ ଭାବନା ମନକୁ ଆସେ । ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ ଯେମିତି ସବୁତକ ଦୁଃଖ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଯାଇଥାଏ । ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ଖୁସିର ଦିନ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ 'ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖୁସି ଦିବସ' ପାଳନ କରୁଛି । ଚାଲନ୍ତୁନା ଜାଣିବା ଏହି ମହାନ ଦିନରେ ଖୁସି ରହିବାର କିଛି ଟିପ୍ସ...

ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ହସନ୍ତୁ...

ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ହସ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଘୋର ଅଭାବ । କାର୍ଯ୍ୟବସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷର ହାବଭାବରେ ଖୁବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ । ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡି ଦୌଡି ସେ ଖୁସି ରହିବାର ସରଳ ଉପାୟକୁ ବହୁତ ପଛରେ ଛାଡି ଦେଇଥାଏ । ଆଉ ସେ ଜାଣି ନ ଥାଏ ଯେ, ଏହା ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ । କାରଣ ସମୟ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ସେ କେବେ କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନଥାଏ । ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ, ସେତେ ହସିବାକୁ କିମ୍ବା ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଦୁଃଖ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ । ମନରେ ଭରି ରହିଥିବା ବିଷାଦ ମଧ୍ୟ ଉଭେଇ ଯିବ । ତେଣିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଘର । ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ । ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ରହି ନଥାଏ । ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧକାରକୁ କେବଳ ଖୁସିର ଆଲୋକରେ ହିଁ ଆଲୋକିତ କରିହେବ । ବେଶୀ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜେ ହସାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ହସାନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ବାରା କେବଳ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ, ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେବ। ତେଣୁ ମୁହଁରେ ସଦାସର୍ବଦା ହସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।

ହସ ହସ ମୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ...

କଥାରେ ଅଛି ହସିଲା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ । ମୁହଁରେ କାଣିଚାଏ ମିଠା ହସ ଦେଖିଦେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ସବୁ ପାଶୋରି ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ହସହସ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ । ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ଆବିଳତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ହସ ଟିକକ ସେ ସବୁକୁ ପାଣିଚିଆ କରିଦେଇଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେ କେହି ବି ଦେଖିଥାଏ, ସେ ସେହି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ନିମିଷକେ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ସୁଖ-ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏହାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଜାବୁଡି ବସିବା । କେବଳ ତାରି କଥା ହିଁ ଭାବିବା, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, କିଏ କଲା । ଏହା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଖୁସି ମିଳିଯାଉଛି, ତାହାକୁ କୋଳେଇ ନେବା କଥା । କାହିଁକିନା ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମନଟା ବଡ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଲାଗେ । ତେଣିକି ସେ ଯାହାର ହେଉ ନା କାହିଁକି । ମୁହଁରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଘୋଟିଗଲେ ସମସ୍ତେ ପଚାରି ବସନ୍ତି, କଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛୁ । କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ହସିଲା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କେହି କିଛି ପଚାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଲଟା ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୁହଁରେ କାଣିଚାଏ ହସ ରଖନ୍ତୁ । ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଥର ଭାବିବ ।

ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା:

ମୋ ଦ୍ବାରା ଏଇଟା ହେବନି, ସେଇଟା ହେବନି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି...ଏମିତି ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ । ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ କେବେ ବି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବନି । ଏମିତି ଲୋକ କେବେ କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଭାବିନେବା ଭୁଲ୍ । ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ । କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାର ମାନିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ସମୟର ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ । କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ଭାବିଭାବି ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ଓ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ।

ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ବନାନ୍ତୁ:

ସବୁ ସମ୍ପର୍କରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ସାଙ୍ଗ । ଖୁସି ରହିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଦୋସ୍ତ ବା ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଖୁସିର ଶୁଭାରମ୍ଭ । ବିନା ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନଟା ତୁଚ୍ଛ ଲାଗେ । ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ହିଁ ରହିଥାଏ । ତେଣିକି ସେ ଖୁସି ହେଉ କି ଦୁଃଖ । କାରଣ ସେ ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ଖୁସିର ଜୁଆରକୁ ଓ ଦୁଃଖର ଢେଉକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଠଉରାଇପାରେ । ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗ ସହ ସମୟ ବିତାଇ ଦେଲେ ମନଟା କେଡେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ । ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ ବନାନ୍ତୁ । ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର ଚାବିକାଠି ହୋଇପାରିବ । ଦୁଃଖର ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ କୁହାଯାଏ 'friends are the key of happiness'.

ପେଟପୁରା ଖାଆନ୍ତୁ:

କଥାରେ କୁହନ୍ତି ପେଟରେ ଭୋକ ଅଛି ବୋଲି ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ । ମୁହଁଟା ଶୁଖିକି କେଉଁଆଡେ ପଶିଯାଇଛି । ଏହା ଏକଦମ ସତ କଥା । ଉଦର ଯେତେବେଳେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅବା ମୁହଁରେ ହସ କେଉଁଆଡୁ ଆସିବ। ଥାଳିଏ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁଅଣ କିଛି ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ତ ଆପେ ଆପେ ଓଠରେ ହସ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବେଶୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ । ଭୋକରେ ଥିବା ପେଟ ଚିଡଚିଡା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଓଠରେ ହସ ଆଣିବାରେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେହି ଯଦି ଚକୋଲେଟ୍‌ଟି ବି ଦେଇଦିଏ ତାହା ହେଲେ ଓଠରେ ହସ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଓଠର ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ।

ନିଜକୁ ମିଶାଣିଆ କରନ୍ତୁ:

ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ରହିବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ସୁହାଇ ନଥାଏ । ଏପରି ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା, କାହା ସହ ନ ମିଶିବା, କାହା ସହ ନ ଖାଇବା, ଏପରି କରିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ନିଜକୁ ତ ଖୁସି ମିଳିବନି ବରଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବନି । ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ମିଶାଣିଆ ଚରିତ୍ରର ବନାନ୍ତୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ମିଶନ୍ତୁ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଛୋଟ ଭଳି ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭଳି । ଏହା ହେବା ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଅନୁଯାୟୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିର କାରଣ ହେବେ । ଏହି ମିଶାଣିଆ ଚରିତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ । ଏହା ନିଜ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଥାଏ। ବାସ୍ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡେ ଯେ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିପରି ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିବେ । ଖୁସି ପାଇଁ ନା କୌଣସି ଔଷଧ ଥାଏ, ନା କୌଣସି ବଇଦର ଚିକିତ୍ସା ଲୋଡା ଥାଏ । ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଦୁଃଖକୁ ନିଜଠୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଖୁସି ରହିବେ ସେ ଉପାୟ ଖୋଜନ୍ତୁ । ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଟିପ୍ସ ଆପଣାନ୍ତୁ । ଦେଖିବେ କେବଳ ନିଜେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଲୋକ ବେଶ୍ ଖୁସି ରହିବେ ।

