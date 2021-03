ବିଶାଖାପାଟନମରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ରିଆକ୍ଟର

ଅମରାବତୀ: ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏଚପିସିଏଲ୍) ବିଶାଖାପାଟନମ ବିଶୋଧନାଗାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ରିଆକ୍ଟର ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଶାଖାପାଟନମରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୂଚନା ରିହିଛି ।

ଏହି ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ରିଆକ୍ଟରର ଲମ୍ବ 71.5 ମିଟର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ପ୍ରସସ୍ତ12.2 ମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 7.74 ମିଟର ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଏହାର ଓଜନ 2200 ଟନ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହା ପ୍ରଥମେ ଜଳପଥରେ ଯାହାଜ ଯୋଗେ ଆସିବାପରେ ବନ୍ଦରରୁ ଉପକୂଳରୁ ଆଇଓସି ଟର୍ମିନାଲ୍ ରୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଟ୍ରଲରର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହି ବିଶାଳ ଟ୍ରଲର ମଧ୍ୟ ଖୁବ ବିଶାଳ ଆକାରର ।

ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ 32 ଅଖ ବିଶିଷ୍ଠ ଏକ ବିଶାଳ ଟ୍ରଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ | ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଖରେ ତିନୋଟି ଟ୍ରାକ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାକରେ ଦୁଇଟି ଯୋଡିରେ 8 ଚକ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏଥିରେ ମୋଟ 24 ଟି ଚକ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏହି ଟ୍ରଲରରେ ସମୁଦାୟ 768 ଚକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,ଇଟିଭି ଭାରତ

As part of Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) Vishakha Refinery Modernisation Project, The world's largest reactor is to be arrived very soon to vishakapatnam district of Andhra Pradesh.

The reactor is 71.5 meters long, 12.2 meters wide and 7.74 meters high and weighs upto 2200 tons. It will be moved from the jetty from the shipyard coast to the project via Scindia Square, IOC Terminal Road.

It uses a huge trawler with 32 axles. Each axle has three tracks, while each track has 24 wheels at a rate of 8 wheels in two pairs. Arrangements have been made to move a total of 768 wheels on a single trawler.

