ସାଗର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 'ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ ହିରୋ' ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ

ଓଡିଆ ଲେଖକ ସାଗର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ- ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ (ଭାଗ-୧ ଓ ଭାଗ-୨), Java Programming, Basic Java Book, A Cup of Tea with Life, E-commerce and Enterprise Resources Planning ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ସହ ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡିଛନ୍ତି । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କୁ "ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ ହିରୋ" ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ।

'ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ ହିରୋ' ଭାବରେ ସାଗର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ

ସାଗର ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଲେଖ୍ୟ (Research Paper) ରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ (Royalty) କୁ ମିଳିତ ଜାତିସଙ୍ଘ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଗତ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 12ଟି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।

କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଭର୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସାଗରଙ୍କୁ ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ଦିବସ ନାୟକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନୀତ କରିବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ସାଗର ଏଯାବତ୍ ୭ ଟି ପୁସ୍ତକ, ୨୮ ଟି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଲେଖ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ମଧ୍ୟ IAENG ସେକ୍ରେଟରିଏଟ ହଂକଂ, ଆସୋସିଏସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟସ୍ (ହଂକଂ), ରିସର୍ଚ୍ଚଗେଟ୍ ଡଟ୍.କମ୍(ResearchGate.com), IOT ପରିଷଦ (ଯୁ.କେ.), ORCID.org(ୟୁ.ଏସ.ଏ.), ଏକାଡେମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ର ସମ୍ମାନିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପୁସ୍ତକ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଭବନ ଠାରେ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନୀତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଲେଖକ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ୨୦୧୯ (ଷ୍ଟୋରୀ ମିରର୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍,ମୁମ୍ବାଇ), ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକ ସମ୍ମାନ ୨୦୨୦ (ଟପ୍ ୧୦, ଓଡିଆ), ରୋଟାରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ୩୨୬୨ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର, ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁରସ୍କାର ୨୦୧୮, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଶଂସିତ ଲେଖକ ୨୦୨୦ (SM Publication) ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନୀତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି