కార్తికేయ గుమ్మకొండ, లావణ్య త్రిపాఠి జంటగా 'చావు కబురు చల్లగా' చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. పూర్తి వినోదాత్మకంగా రూపొందుతోందీ సినిమా. అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్ 2 బ్యానర్పై బన్నీవాసు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా కౌషిక్ పెగల్లపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మార్చి 19న విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ను మార్చి 9న హైదరాబాద్లో నిర్వహించనున్నారు. తాజాగా ఈ వేడుకకు స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది చిత్రబృందం.
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