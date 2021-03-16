సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు ప్రస్తుతం షూటింగ్లతో బిజీగా ఉన్నారు. అటు సినిమా చిత్రీకరణలతో పాటు యాడ్ ఫిలింస్ చిత్రీకరణల్లో పాల్గొంటున్నారు. 'అర్జున్రెడ్డి' ఫేమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో ఓ యాడ్షూట్లో మహేశ్ నటించనున్నారు. ఇందులో ప్రిన్స్తో పాటు మిల్కీబ్యూటీ తమన్నా కూడా నటించనున్నారు. మంగళవారం దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్ జరగనుంది.
బాలీవుడ్ నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్ ప్రధానపాత్రలో షేర్మార్కెట్ నేపథ్యంతో 'ది బిగ్బుల్' అనే సినిమా రూపొందుతోంది. అజయ్ దేవగణ్ దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. డిస్నీ+హాట్స్టార్ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్ర టీజర్ను మంగవారం విడుదల చేసింది చిత్రబృందం.
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Introducing The Big Bull... The mother of all scams!!! Trailer out on 19th March. #TheBigBull releasing on 8th April, stay tuned!#DisneyPlusHostarMultiplex— Disney+HotstarVIP (@DisneyplusHSVIP) March 16, 2021
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ఇదీ చూడండి: మహేశ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ: నాగార్జున