మహిళా క్రికెట్ టీ20, వన్డే ర్యాంకింగ్స్ను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ఐసీసీ) మంగళవారం విడుదల చేసింది. టీ20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో టీమ్ఇండియా యువ కెరటం షఫాలీ వర్మ 744 పాయింట్ల రెండోస్థానానికి చేరుకోగా.. వైస్కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన(693) 7వ స్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాత జెమియ్య రోడ్రిగ్స్(643) 9వ ర్యాంకులో నిలిచింది. అయితే టీ20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో 748 పాయింట్లతో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన బేత్ మూనీ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
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New Zealand skipper Sophie Devine moves up one spot to No.3 in the weekly @MRFWorldwide ICC Women's T20I Rankings update for batting after the #NZvENG series.— ICC (@ICC) March 9, 2021
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టీ20 బౌలింగ్ జాబితాలో..
టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో భారత మహిళా బౌలర్ దీప్తి శర్మ 716 పాయింట్లతో 6వ స్థానంలో నిలవగా.. రాధా యాదవ్, పూనమ్ యాదవ్ చెరో స్థానాన్ని కోల్పోయి.. వరుసగా 8,9 స్థానాలకు చేరుకున్నారు. ఈ జాబితాలో 799 పాయింట్లతో ఇంగ్లాండ్కు చెందిన సోఫీ ఎక్లెస్టన్ అగ్రస్థానంలో ఉంది.
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🔥 Sarah Glenn storms into top three— ICC (@ICC) March 9, 2021
🙌 Katherine Brunt moves up to No.10
England bowlers make significant gains in the latest @MRFWorldwide ICC Women's T20I Rankings update.
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మహిళల వన్డే క్రికెట్ ర్యాంకింగ్స్:
ఈ ర్యాంకింగ్స్లో భారత మహిళల జట్టు వైస్కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన ఒక స్థానం కోల్పోయి.. 721 పాయింట్లతో ఏడో స్థానంలో నిలిచింది. టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ 691 పాయింట్లతో 9వ ర్యాంక్లో కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ జాబితాలో 765 పాయింట్లతో ఇంగ్లాండ్కు చెందిన టామీ బ్యూమంట్ తొలి ర్యాంక్ను సొంతం చేసుకుంది.
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↗️ Laura Wolvaardt— ICC (@ICC) March 9, 2021
↗️ Lizelle Lee
After winning the first #INDvSA ODI, South Africa batters sizzle in the weekly @MRFWorldwide ICC Women's ODI Rankings update.
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వన్డే బౌలింగ్ జాబితాలో..
ఈ జాబితాలో టీమ్ఇండియాకు చెందిన జూలన్ గోస్వామి, పూనమ్ యాదవ్ వరుసగా 5, 6 ర్యాంకుల్లో నిలవగా.. మరో భారత బౌలర్ శిఖా పాండే ఒక స్థానాన్ని కోల్పోయి 8వ ర్యాంకుకు చేరింది. ఇందులో అత్యధికంగా 804 పాయింట్లతో జెస్ జోనాస్సేన్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇటీవలే భారత మహిళా జట్టుతో జరిగిన తొలివన్డేలో వికెట్లు పడగొట్టిన దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్ షబ్నిమ్ ఇస్మాయిల్ రెండోస్థానానికి చేరుకుంది.
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💥 Shabnim Ismail is the new No.2 ODI bowler— ICC (@ICC) March 9, 2021
🙌 Ayabonga Khaka enters top 10
South Africa pacers shine in the weekly @MRFWorldwide ICC Women's ODI Rankings update!
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ఇదీ చూడండి: దెబ్బకు దెబ్బ: రెండోవన్డేలో మిథాలీసేనదే గెలుపు