'ఐఓటీ'.. భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు క‌ల్పించే టెక్నాల‌జీ

కొవిడ్‌ వల్ల ఎన్నో పరిశ్రమలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇవి మళ్లీ లాభాల బాట పట్టడానికి అమలుచేయాల్సిన మొదటి నాలుగు టెక్నాలజీల్లో ఐఓటీ ఒకటి. శాంసంగ్, అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, క్వాల్కమ్, ఇంటెల్‌ లాంటి ఎన్నో అగ్రశ్రేణి సంస్థలు సైతం ఇంటర్నెట్‌ ఆఫ్‌ థింగ్స్‌ (ఐఓటీ) వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. అభివృద్ధి చెందుతూ భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగాలను కల్పించే సామర్థ్యమున్న టెక్నాలజీ ఇది!

స్మార్ట్.. లైఫ్

స్మార్ట్‌ వాచ్, స్మార్ట్‌ సిటీ, స్మార్ట్‌ హోం.. ఈ మాటలు వినే ఉంటారు. స్మార్ట్‌ వాచ్‌తో శారీరక కదలికలు, గుండె కొట్టుకునే వేగం, రక్తంలో ఆక్సిజన్‌ స్థాయి వంటివి చూసుకుంటాము. అలాగే టెస్లా కారులో ప్రత్యేకమైన ‘ఆటో పైలట్‌’ ఫీచర్‌ గురించి వినే ఉంటారు. ఈ ఫీచర్‌తో డ్రైవర్‌ అవసరం లేకుండా కార్‌ అదే సొంతంగా డ్రైవ్‌ చేసుకుంటుంది. ట్రాఫిక్‌ సిగ్నళ్లను పాటిస్తుంది, సొంతంగా పార్కింగ్‌ చేసుకుంటుంది. అలాగే- పార్క్‌ చేసి ఉన్న కారు దానికదే మీ ముందుకు వస్తుంది.. వినడానికి ఆసక్తిగా, ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా?

ఈమధ్య కాలంలో ‘ఎలాన్‌ మస్క్‌’ అనే పేరు తెలియనివారు లేరు. టెస్లా ఆయన మానస పుత్రికే. ఆయన స్థాపించిన కంపెనీ- ‘స్పేస్‌ ఎక్స్‌’ రాకెట్‌ ఇంజినీరింగ్‌లోని గొప్ప సాంకేతిక పురోగతి సాధించింది. సాధారణంగా రాకెట్‌ తయారుచేయాలంటే కొన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. అదే రాకెట్‌ను పునర్వినియోగపరచుకుంటే కొన్ని కోట్లు ఆదా చేయవచ్చు. స్పేస్‌ ఎక్స్‌ వారి ఫాల్కన్‌ రాకెట్‌ అలాంటిదే. 5 లక్షల కేజీల బరువు, 70 మీటర్ల పొడవు ఉండే రాకెట్‌ కేవలం 20 మీటర్ల వెడల్పు ఉండే ప్యాడ్‌ మీద ల్యాండ్‌ అవగలుగుతుంది. ఇలాంటివి సాధ్యపడేలా చేసే టెక్నాలజీల్లో ఐఓటీ చాలా కీలకమైనది.

వస్తువులన్నీ అనుసంధానమైతే..

స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ లేకుండా మనం రోజును ఊహించుకోలేం అంటే అతిశయోక్తి కాదు. అమెరికాలో ఉండే మీ స్నేహితుడితో మీరు వీడియో కాల్‌ మాట్లాడుతున్నారు. ఇష్టమైన సినిమా చూస్తున్నారు. నచ్చిన గేమ్‌ ఆడుతున్నారు. ఇలా ఎన్నెన్నో పనులు స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ తో చేయగలుగుతున్నారు. ఒక్క స్మార్ట్‌ ఫోన్‌తోనే ఇన్ని చేయగలుగుతున్నారంటే ఒక్కసారి ఊహించుకోండి- మీ సమీపంలో ఉన్న- టీవీ, ఏసీ, లైట్, ఫాన్స్‌.. అన్నీ అనుసంధానమైతే ఎలా ఉంటుంది?

ఇంటి నుంచి బయటకి వెళ్ళేటపుడు ఏసీ, ఫ్యాన్, లైట్‌ వాటంతట అవే స్విచ్‌ ఆఫ్‌ అవ్వడం, మళ్లీ ప్రవేశించినప్పుడు అవే స్విచ్‌ ఆన్‌ అవ్వడం! మీరు షాపింగ్‌ మాల్‌కి వెళ్ళినప్పుడు పార్కింగ్‌ కోసం వెతకకుండా ఫలానా చోట ఖాళీ ఉందని మీకు నోటిఫికేషన్‌ వస్తుంది. ఇలా జరిగితే ఎంత బాగుంటుంది కదా! ఇవన్నీ సాధ్యపడాలంటే మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువులన్నీ కనెక్ట్‌ అయ్యి చాలా తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలగాలి. అలా చెయ్యగలిగే టెక్నాలజీయే ఐఓటీ.

స్మార్ట్‌ థింగ్స్‌ అంటే?

స్మార్ట్.. హోమ్​

మీ చుట్టూ ఉండే పరికరాలు పరిసరాలను సెన్స్‌ చేస్తాయి. అంటే మీ పర్సు మర్చిపోయారని గ్రహించిన సమాచారాన్ని మీ మొబైల్‌కి కమ్యూనికేట్‌ చేస్తుంది. అంటే మాట్లాడుతుంది. ఇలా గ్రహించి, తెలుపగలిగి, తెలివిగా ప్రవర్తించేవే స్మార్ట్‌ థింగ్స్‌ లేదా కనెక్టెడ్‌ థింగ్స్‌. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మూడు భాగాలుంటాయి. మొదటిది డివైసెస్‌ (పరికరాలు) పరిసరాలను సెన్స్‌ చేయడానికి. రెండోదైన నెట్‌ వర్క్‌ ఒక డివైస్‌ మరొక డివైస్‌తో కమ్యూనికేట్‌ చేయడానికి. మూడోదైన అప్లికేషన్‌ ఈ డివైసెస్‌ తెలివిగా ప్రవర్తించేలా చేయడానికి!

వీటిలో మనకి సెన్సార్లు, పవర్, ప్రాసెసింగ్‌ (ఎంసీయూ), కమ్యూనికేషన్, ఫర్మ్‌ వేర్‌.. ఇలా చాలా ఉంటాయి కానీ ముఖ్యమైనది సెన్సార్లు. మనకు చూడడానికి కళ్ళు, వినడానికి చెవులు, స్పర్శకు చర్మం ఎలా ఉంటాయో ఐఓటీ డివైసెస్‌కి ఈ సెన్సార్లు అలా ఉంటాయన్నమాట.

మొబైల్‌లో 16 సెన్సార్లు..

సెన్సార్లలో చాలా రకాలుంటాయి. వస్తువు ఎంత దూరంలో ఉందో గుర్తించడం కోసం ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, మన పరిసరాల్లోని కాంతి ఎక్కువ ఉందో, తక్కువ ఉందో తెలుసుకోవడానికి లైట్‌ సెన్సార్, పరిసరాల్లోని ఉష్ణోగ్రత తెలుసుకోవడానికి టెంపరేచర్‌ సెన్సార్‌. అంతెందుకు? మొబైల్‌లో వీడియోలు చూస్తున్నపుడు మొబైల్‌ దానికదే రొటేట్‌ అవుతుంది కదా! అదీ గైరోస్కోప్‌ అనే సెన్సార్‌ వల్లనే! స్మార్ట్‌ థింగ్స్‌ వాటి పరిసరాలను ఈ సెన్సార్‌ సాయంతోనే సెన్స్‌ చేస్తాయి. మనం వాడుతున్న స్మార్ట్‌ ఫోన్‌లోనే సుమారు 16 సెన్సార్లు ఉంటాయి.

అడ్వాన్స్‌డ్‌ సెన్సార్..‌

ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన ఉదాహరణలన్నీ సాధారణమైన సెన్సార్లు. అడ్వాన్స్‌డ్‌ సెన్సార్లు ఎంత ఆధునికమైనవంటే- మెదడులో ఆలోచనలనూ గ్రహించగలవు. వీటితో మీ మెదడుతో మీ శరీర భాగాలను నియంత్రించడమే కాకుండా మీ ఆలోచనలతో వేరొక మనిషి శరీర భాగాలనూ మీరు నియంత్రించవచ్చు. అంటే.. ఈ సెన్సార్‌ని మీతో పాటుగా వేరొక మనిషికి కనెక్ట్‌ చేస్తే మీ మెదడులో మీ చేతిని కదిలించాలన్న ఆలోచన వస్తే అది మీ చేతినే కాకుండా వేరొక మనిషి చేతినీ కదిలిస్తుంది.

ఐఓటీ డివైసెస్‌ ఎలా కమ్యూనికేట్‌ చేస్తాయో తెలుసా? ఫోన్‌లో ఫొటోలు, వీడియోలు పంపడానికి బ్లూ టూత్‌కూ, ఇంకా వైఫైతో ఇంటర్నెట్‌కీ అనుసంధానమవుతాం కదా! అలాగే వేరే పరికరాలతో కమ్యూనికేట్‌ చేయడానికి చాలా వైర్లెస్‌ టెక్నాలజీలు ఉంటాయి. 4జి, 5జి, LoRaWAN® లాంటివి కొన్ని ఉదాహరణలు.

తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో...

సెన్సార్ల నుంచి వచ్చిన సమాచారంతో తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, తెలివిగా ప్రవర్తించడానికి మనం ఒక అప్లికేషన్‌ని వాడతాము. ఉదాహరణకు వ్యవసాయ రంగంలో పంటల్లో సెన్సార్లు పెట్టాక రైతు అతనికి కావాల్సిన విధంగా ప్రాధాన్యాలు ఇచ్చుకోవచ్చు. ‘ఉదయం ఈ సమయానికి ఈ మోతాదులో పంటలకు నీరు ఇవ్వాలి, సాయంత్రం ఈ సమయానికి ఈ మోతాదులో నీరు ఇవ్వాలి’ అని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. అలాగే సెన్సార్ల నుంచి వచ్చిన సమాచారంతో (పంట పొడిగా ఉందా, తడిగా ఉందా, వాతావరణం ఎండగా ఉందా, తేమగా ఉందా) రైతు తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ అప్లికేషన్‌ ఉపయోగపడుతుంది.

నీటి ఆదా... అధిక దిగుబడి

స్మార్ట్‌ వాటర్‌ మీటరింగ్, స్మార్ట్‌ ఎనర్జీ మానిటరింగ్, వాటర్‌ లెవెల్‌ మానిటరింగ్, గ్యాస్‌ లెవెల్‌ మానిటరింగ్‌.. ఇలా చాలా వాటిల్లో ఐఓటీని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఫ్రాన్స్‌ దేశంలో 30 లక్షలకు పైగా స్మార్ట్‌ వాటర్‌ మీటర్లను ఇన్‌స్టాల్‌ చేశారు. అంటే మరేమీ లేదు- ఐఓటీ డివైసెస్‌ అన్నమాట. వీటి ద్వారా సుమారు 1200 వాటర్‌ లీకేజీలు గుర్తించి మరమ్మతు చేశారు. దీని ద్వారా సుమారు వంద కోట్ల లీటర్ల నీటిని ఆదా చేశారు.

వ్యవసాయ రంగంలో పంట ఆరోగ్యం, నేల నాణ్యత, పశువుల ఆరోగ్యం పర్యవేక్షించడానికీ .. ఇలా చాలావాటికి ఐఓటీని ఉపయోగించి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. ‘ప్రెసిషన్‌ ఇరిగేషన్‌’తో సూక్ష్మస్థాయిలో పర్యవేక్షణ చెయ్యచ్చు. అంటే ఎక్కడెక్కడ పంట నాణ్యత ఎలా ఉంది, ఎక్కడెక్కడ ఎంత నీరు అవసరం అనేది కచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు. అమెరికాకి చెందిన డివైన్‌ ఆర్గానిక్స్‌ అనే సంస్థ ఇలా సుమారు 28 లక్షల లీటర్ల నీటిని ఆదా చేసింది. పంట దిగుబడి కూడా రెండు రెట్లు పెరిగింది.

అంతే కాదు- పరిశ్రమల్లో పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని పర్యవేక్షించడానికీ, కార్మికుల భద్రత చూడడానికీ, ఆరోగ్య రంగంలో వైద్యుడు రోగి దగ్గరికి వెళ్లకుండా అతని ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించడానికీ, ఔషధాలు నిల్వ చేసే ప్రదేశాలను పర్యవేక్షించడానికీ, ఇలా ఎన్నో రంగాల్లో ఐఓటీ ఉపయోగపడుతోంది.

భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు..

2018లో ఐఓటీకి సంబంధించిన ప్రపంచ మార్కెట్‌ విలువ 151 బిలియన్‌ డాలర్లు ఉంది. అది 2025కి సుమారు పది రెట్లు పెరుగుతుంది అంటే సుమారు 1567 బిలియన్‌ డాలర్లు అవ్వబోతుంది. 2025 నాటికి 4160 కోట్ల డివైసెస్‌ ఈ ఐఓటీ ద్వారా సంధానమవుతాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంత ప్రభావం చూపుతోందంటే అంతే ఎక్కువగా ఉద్యోగాలూ ఉంటాయి కదా! 2017లో టెలికాం విభాగం చెప్పిన ప్రకారం కేవలం భారత్‌లోనే సుమారు 1.5 కోట్ల ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయి. 47 శాతం కంపెనీలు తమకు ఐఓటీలో నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తుల కొరత ఉందని చెబుతున్నాయి.

కెరియర్‌గా మలచుకోవాలంటే?

ఐఓటీలో డివైసెస్‌లో సెన్సార్లు చాలా ముఖ్యమైనవి. మొదటగా వివిధ రకాల సెన్సార్ల గురించి తెలుసుకోవాలి. ఈ సెన్సార్లను ఇంటిగ్రేట్‌ చేయడానికి Arduino UNO, Node MCU, Raspberry Pie లాంటి ఐఓటీ డెవలప్‌మెంట్‌ బోర్డులు ఉంటాయి. ఈ డివైసెస్‌ పని చేయాలంటే రూపొందించాల్సిన సాఫ్ట్‌వేర్‌నే ‘ఫర్మ్‌ వేర్‌’ అంటాము. దానికోసం C /embedded C , C ++, Micro python, python లాంటి ప్రోగ్రామింగ్‌ లాంగ్వేజ్‌లపై పట్టు అవసరం. అప్లికేషన్‌ని రూపొందించడానికి అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్, ప్రెడిక్స్, థింగ్‌ స్పీక్‌ లాంటి వేదికపై అవగాహన ఉండాలి.

ఇంత భారీ ఉద్యోగావకాశాలున్న ఐఓటీలో విద్యార్థులు పరిశ్రమ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా తమ నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. యుడెమి, కోర్స్‌ఎరా లాంటి వాటిలో ఐఓటీ నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవచ్చు. ఇతర వనరులెన్నో ఉన్నాయి. వాటిలో ఐబీ హబ్స్, నెక్స్ట్‌వేవ్‌ సంస్థ (sccbp.in/professionalz) ఒకటి. సీసీబీపీ ప్రోగ్రామ్స్‌ ద్వారా ఐఓటీలో ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తూ, ఉద్యోగార్హతలను పెంచుతోంది.

