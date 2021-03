پی ڈی ڈی اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرز کی خدمات کو باقاعدہ بنائے گی

پرنسپل سکریٹری پاور ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ، روہت کنسل نے سول سیکرٹریٹ جموں میں پی ڈی ڈی کے انجینئرز کو باقاعدہ بنانے کے لئے کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔

اجلاس کے دوران کمیٹی کے ذریعہ 179 اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرز (ڈگری / ڈپلومہ) کی سنیارٹی لسٹ پر غور کیا گیا اور ان میں سے 117 ایگزیکٹو انجینئر عہدے کے اہل قرار پائے۔ ان 117 میں سے کمیٹی نے سپرنٹنڈنٹ انجینئر کے عہدے کے لئے 61 اور ان میں سے 18 کو چیف انجینئر کے طور پر باقاعدہ بنانے کے اہل قرار پائے۔

یہ تمام AEEs پہلے ہی سروس سے سبکدوشی ہوچکے ہیں اور I / c ایگزیکٹو انجینئرز ، I / c سپرنٹنڈنٹ انجینئرز اور I / c چیف انجینئرز کی حیثیت سے اپنے فرائض سے فارغ ہوگئے تھے۔

اجلاس میں شریک کمیٹی ممبران میں اسپیشل سکریٹری پی ڈی ڈی، رویندر سدھو شامل تھے۔ ڈائریکٹر فنانس، پی ڈی ڈی، ایم سلطان ملک، ایم ڈی جے کے پی ٹی سی ایل، نصیب سنگھ؛ محکمہ قانون ، انصاف اور پی اے کے خصوصی سکریٹری منوج کمار اور ڈپٹی سکریٹری، جی اے ڈی، گردھاری لال شرما کے علاوہ ایڈیشنل سکریٹری، پی ڈی ڈی، ڈاکٹر دیس راج بھگت کمیٹی کے ممبر سکریٹری کے طور پر بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔